Slovaakse Petra Vlhova pakt slalomgoud

Vlhova, al zeker van eindwinst in de Wereldbeker van de discipline, was samen met de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die een poortje miste in de eerste run, topfavoriete, maar moest in de eerste run met een achtste tijd vrede nemen. In de tweede run deed ze het wel bijzonder goed, net als Liensberger, zevende na de eerste run, en Holdener, vijfde na de eerste run. De Duitse Lena Dürr, was de snelste in de eerste run, maar zakte na een negende tijd in de tweede nog naar de vierde plaats, op negentien honderdsten van Vlhova en zeven honderdsten van het podium. De Zweedse Sara Hector, maandag winnares van de reuzenslalom, had na een derde plaats in de eerste run ook in de slalom uitzicht op het podium, maar miste een poortje in de tweede run.

Vlhova, in 2019 wereldkampioene op de reuzenslalom, bezorgde Slovakije de eerste olympische medaille in de geschiedenis in het alpijns skiën. In de Wereldbeker won ze dit seizoen vijf slaloms. In de algemene wereldbekerstand is ze tweede, na Shiffrin.