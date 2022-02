Fondclub Zuid-Oost bekroont winnaars duivenseizoen op parking

Omdat de huidige maatregelen rond het coronavirus het nog niet toelaten om grote evenementen te organiseren, werd besloten de prijsuitreiking van de winnaars van vorig duivenseizoen van de fondclub Zuid-Oost buiten te laten doorgaan. Dat gebeurde op 5 februari op de parking van de feestzaal De Goudvink in Guigoven, in beperkte kring en coronaveilig. Na een welkomstwoord door de voorzitter Gino Houbrechts werden de prijzen verdeeld. Het brons was voor Gino Houbrechts, het zilver voor Nico Jaspers en de grote winnaar was Roox Henri en Betsy.