Spelen worden nachtmerrie voor Mikaela Shiffrin: topfavoriete ook in slalom in eerste run uitgeschakeld

De Olympische Winterspelen in Peking draaien op een nachtmerrie uit voor Mikaela Shiffrin. De topfavoriete werd woensdag ook in de slalom in de eerste run uitgeschakeld. Nadat ze het vierde poortje gemist had, bleef de 26-jarige Amerikaanse nog lang vol ongeloof met de handen in het hoofd op de sneeuw zitten.

Maandag liet Shiffrin ook haar eerste kans op goud al door de vingers glippen. In de reuzenslalom ging het toen op de vijfde poort van de eerste run mis.

Shiffrin krijgt nog kansen in Peking, want ze wil aan alle onderdelen van het alpijns skiën deelnemen. De slalom en de reuzenslalom zijn wel haar favoriete onderdelen. w

Vier jaar geleden in Pyeongchang veroverde de zesvoudige wereldkampioene goud in de reuzenslalom en zilver in de combiné. In de slalom werd ze vierde. In 2014 kroonde ze zich in Sochi tot olympisch kampioene op de slalom en werd ze in de reuzenslalom vijfde.

© AP

“Erg teleurgesteld”

“Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld, ik heb ook alle redenen om dat te zijn. Maar het is ook niet het einde van de wereld, ik heb al erger meegemaakt”, vertelde de Amerikaanse terwijl ze de tranen verbeet. “Misschien ging ik over de limiet, maar ik wou zo snel mogelijk gaan. Ik wou zo goed mogelijk skiën. Dan zoek je de grenzen van het mogelijke op en is er weinig ruimte voor een foutje. Ik was er vol vertrouwen aan begonnen. Heel mijn carrière heb ik solide prestaties geleverd. Ook onder druk kon ik er op vertrouwen dat ik gewoon goed ski. Erg teleurstellend dit. Ik probeer nog te begrijpen wat er precies gebeurd is, waar het fout gelopen is. Ik was ervan overtuigd dat ik hier een sterke prestatie zou leveren en het werd precies het tegenovergestelde. Ach, dit is ook niet het ergste dat iemand kan overkomen. Ik ben uitgeschakeld op de Spelen, maar over een dag is iedereen dit weer vergeten. Nou ja, het zal wellicht iets langer duren (lacht).”

“Ik ga door en probeer het beter te doen”, aldus Shiffrin nog. “De Spelen zijn niet afgelopen, maar de grootste medaillekansen had ik uiteraard in de slalom en de reuzenslalom. In het verleden had ik al wat op zak en kon ik die andere disciplines zonder druk aanvatten, in deze situatie heb ik me nog nooit bevonden. Ik heb hier hard voor gewerkt en voorlopig levert het niets op. Ik moet misschien niet te streng zijn voor mezelf, maar vijf poortjes in de reuzenslalom en vier in de slalom, is toch wel een schande.”

“Dat ik er in twee races op rij uit ga, is me in elf jaar niet gebeurd. Ik weet echt niet wat er misging. Ik zou nu graag mijn vader (in 2020 overleden) bellen en dat maakt het er niet makkelijker op. Hij zou me waarschijnlijk vertellen om dit snel te vergeten en door te gaan, maar hij is er niet meer. Ik heb mezelf en de mensen rond mij teleurgesteld, maar het is niet afgelopen. Ondanks alles is het een mooie dag. Ik heb fantastische teamgenoten, mijn vriend (de Noor Aleksander Aamodt Kilde) is hier ook en hij heeft al brons. Zelf heb ik ook al drie olympische medailles in de prijzenkast. Ik blijf optimistisch. De mensen hier zijn zo gastvrij en warm, de coronatests vallen best mee. We zijn op de Spelen, dat is het belangrijkste”, besluit ze.