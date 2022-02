Marco Asensio heeft niets dan lof voor ploegmaat Eden Hazard en “op een dag zal hij vertellen wat er aan de hand is”

Als Real Madrid het lastig heeft, is er altijd iemand met een individuele flits die de wedstrijd kan beslissen. Meestal is dat Vinícius Júnior of Karim Benzema, afgelopen weekend tegen Granada pakte Marco Asensio uit met de knappe winning goal. Eden Hazard mocht iets over het uur invallen, maar kon alweer niets forceren. Toch sprak Asensio in Spaanse media vol lof over de Rode Duivel.

“Hij traint goed en ik zie dat hij alles wil geven voor Real Madrid. Maar er kwamen een heleboel dingen samen, ook met blessures erbij ...”, vertelde Asensio in het Spaanse radioprogramma El Larguero. Of de Spanjaard een verklaring heeft waarom Hazard er maar niet door komt bij Real Madrid? “Het is moeilijk om te begrijpen. Je moet aan hem vragen en op een dag zal hij vertellen wat er met hem aan de hand is.”

“Hij is een ongelooflijk getalenteerde speler”, gaat Asensio verder. “Hij is een van de beste spelers met wie ik een kleedkamer heb gedeeld en dat zie je op training. Dit seizoen kan hij nog heel belangrijk zijn voor ons.”

Asensio krijgt op de flank momenteel de voorkeur op onze landgenoot en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. Ook bij afwezigheid van sterspelers Vinícius Júnior en Karim Benzema is er geen plekje in de basiself voor Hazard. Zelfs Isco staat nu weer een trapje hoger in de pikorde.