De discotheken mochten op 1 oktober vorig jaar opnieuw open, maar amper zeven weken later gingen ze alweer op slot.

Nu de besmettingscijfers gunstig evolueren, hopen de discotheken snel opnieuw te kunnen openen. “We mikken op een heropening op 18 februari of ten laatste een week later op 25 februari”, zegt Yves Smolders van de Versuz in Hasselt.