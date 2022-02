“Om het lawaai te stoppen”, buschauffeur ‘kalmeert’ leerling met ducttape

“Om het lawaai te doen stoppen” heeft een buschauffeur die kinderen van het buitengewoon onderwijs vervoerde een van zijn passagiers met ducttape beplakt. De 16-jarige jongen heeft een verstandelijke beperking en kon niet vertellen wat hem was overkomen, waardoor de feiten pas later aan het licht kwamen. “Zo’n chauffeur moet toch weten waaraan hij begint?”, zegt zijn moeder die nu ook een klacht indiende.

Meer bussen, meer chauffeurs en meer begeleiders: dat was de oplossing voor de soms ellenlange ritten die leerlingen van het buitengewoon onderwijs elke dag moesten uitzitten richting school. Maar al in de eerste week na de kerstvakantie liep het mis – “er is zo’n groot tekort aan buschauffeurs en begeleiders dat we met veel mensen zitten die écht ongeschikt zijn”, klinkt het bij een medewerker die mee het busvervoer organiseert.

Verstandelijke beperking

Wat er zich half januari exact heeft afgespeeld op de bus tussen Leuven en Hoeilaart, weten alleen directe betrokkenen. De 16-jarige jongen zelf kan het niet vertellen – hij heeft een verstandelijke beperking. “De avond zelf was hij triestig, en hij wilde niet eten”, vertelt zijn moeder. “En de ochtend erop wilde hij niet naar school, terwijl hij normaal altijd zo vrolijk is.”

Pas enkele dagen later kwam aan het licht waarom. Het was een leerling van een andere school, die op dezelfde bus zat, die thuis had verteld “dat de chauffeur een leerling met ducttape had vastgemaakt om die rustig te krijgen”. Zo kwam het verhaal bij de juiste school en bij de ouders van de leerling terecht. Op de bus was nochtans een busbegeleider aanwezig, maar ook die signaleerde het incident niet.

Geschrokken

“Het is een pijnlijke kwestie, maar ik zal het toch maar vertellen”, zegt directeur Damiaan Ovaere van Ter Bank in Leuven, waar de jongen les volgt. “De leerling maakt soms wat lawaai op de bus en moet het de chauffeur zo moeilijk hebben gemaakt dat die zijn mond… Ik krijg er weer de rillingen van. Dat die ervoor zorgde dat hij dat lawaai niet meer kon maken. Ze hebben die jongen het zwijgen opgelegd, zodat hij niet meer kon kloppen op het raam. Hij doet dat omdat hij met zichzelf geen blijf weet – het is zo’n lieve jongen.”

Klacht ingediend

De werkgever van de buschauffeur heeft het over “plakband over de kraag van de jas, niet op de huid”. “De jongen zat vlak achter de chauffeur – een plaats waar sowieso niemand mag zitten”, klinkt het. “De chauffeur kreeg een slag op zijn schouder en was daar zo van geschrokken dat hij op die manier reageerde. De tape bracht die jongen wel tot rust. De chauffeur beseft dat het niet had mogen gebeuren en heeft er nachtenlang niet van geslapen.”

De ouders van de jongen dienden een klacht in – politiezone Druivenstreek laat weten dat het dossier binnenkort wordt overgemaakt aan het parket. “Die mensen zouden toch moeten kunnen werken met gehandicapten?”, zegt de moeder van de jongen. “Er is nu een andere chauffeur en nu is mijn zoon weer heel blij om naar school te mogen vertrekken.”

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Nog actief als chauffeur

Bij De Lijn zijn ze “absoluut niet te spreken” over de manier waarop de chauffeur heeft ingegrepen. “Dit was buiten alle proportie en ontoelaatbaar”, zegt Karen Van der Sype van De Lijn. “Wij wensen ons dan ook expliciet te verontschuldigen. Toen wij de melding kregen, hebben wij onmiddellijk actie ondernomen. De exploitant die de chauffeur tewerkstelt, werd ingelicht. De chauffeur is sindsdien niet langer actief binnen het leerlingenvervoer.”

De chauffeur in kwestie werd weggehaald uit de schoolbus, maar mag wel aanblijven als chauffeur. “Er waren voordien nog geen incidenten geweest”, klinkt het bij zijn werkgever. “Volgens ons is ook de begeleider in fout: de chauffeur moet op de weg letten, de begeleider op de kinderen. Maar die liet gewoon begaan. Ook busbegeleiders zijn moeilijk te vinden en daarom vaak niet bekwaam om hun werk te doen.”

Grote groep chauffeurs

Op school hopen ze dat zo’n incident nooit meer gebeurt. Al willen ze ook benadrukken dat het busvervoer over het algemeen goed verloopt. “Er is een grote groep chauffeurs en begeleiders die hun job wél met passie uitvoert”, zegt directeur Ovaere. “Wij drukken onze busbegeleiders op het hart dat ze op tijd om hulp moeten vragen. Als gesignaleerd wordt dat een leerling veel lawaai maakt, worden er hulpmiddeltjes meegegeven om hen bezig te houden. We hebben de jongen de voorbije weken in het oog gehouden om zeker te zijn dat hij er niets van heeft overgehouden, maar hij is gelukkig weer zijn vrolijke zelve.”