Onze gameman gaat op de loop voor zombies in ‘Dying Light 2’: “Billen dichtgeknepen”

Wie in ‘Dying Light 2: Stay Human’ uit de klauwen wil blijven van zombies, kan maar beter lenig zijn. Want parkour is even levensnoodzakelijk als een zelf gebricoleerde knots. Is deze langverwachte titel zijn 100 uur speeltijd waard?

In het immense aanbod van zombiegames stak Dying Light er in 2015 met een halfrotte kop bovenuit. De makers kruidden de herkenbare mix van brute actie en sluiptactiek met een snuif parkour, oftewel al klauterend en rennend je weg banen door de stad. En net dat spelelement hebben ze voor Dying Light 2: Stay Human nog fors gepimpt. Hoofdpersonage Aiden Caldwell zoekt in een wereld die vergeven is van ondoden en half gecomposteerde kadavers naar plekken waar de mensen zich in deze zombieinvasie hebben teruggetrokken. Zo komt hij terecht in de fictieve Europese stad Villedor, een grote speeltuin waar je naar hartenlust kunt klimmen, springen of slingeren. En laat dat de uitgelezen manier zijn om weg te blijven tussen de kauwende kaken van het legioen levende doden. Of gebruik een werphaak of paraglider om langere afstanden af te leggen, ook plezant én handig.

© RR

Het zijn niet alleen ondoden die je naar het leven staan in Dying Light 2: Stay Human. — © RR

Dichtgeknepen billen

Wat volgt is een langgerekt verhaal (lees: veel tekstgedreven dialogen) dat met de nodige clichémissies aan elkaar hangt. You know the drill: werk voor andere bewoners in de stad klusjes af, en zij belonen je met nieuwe wapens of gadgets. En die komen allemaal van pas in de zoektocht naar je zusje. Heel nieuw zijn de ideeën en de gameplay niet, maar de doorgedreven focus op de parkouractie maakt wel veel goed. Het ritme zit lekker en na een tijd kan je flukse bewegingen combineren met technieken om vijanden uit te schakelen. Want die zijn er altijd en overal. Telkens wanneer je bijvoorbeeld een deurslot probeert open te prutsen, gaan je billen in dichtgeknepen modus. Want je weet dan nooit wat er in je rug nadert. Aardig weetje: wie Dying Light 2: Stay Human tot aan het gaatje wil spelen en alle zijmissies afrondt, is meer dan 100 uur onderweg. (rd)

Dying Light 2: Stay Human , verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC.