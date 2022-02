Opvallend: Mousa Dembélé kán zijn afscheid nog niet officieel bevestigen door Chinese werkgever

Dit had Mousa Dembélé (34) niet verwacht. De ex-Rode Duivel had geen rekening gehouden met een krantenartikel over zijn afscheid. Op Instagram deed hij gisteren nog even uitschijnen dat het allemaal nog geen zekerheid is, maar dat deed de middenvelder puur uit contractuele overwegingen.

Dembélé heeft nog een overeenkomst voor één jaar bij zijn Chinese werkgever Guangzhou City FC, de gesprekken over een verbreking lopen. Zolang er geen regeling is, kan Dembélé zich niet uitspreken over een afscheid.

Vergis u evenwel niet: liever vandaag dan morgen houdt Dembélé ermee op. Voor de Antwerpenaar is het genoeg geweest. Het enige wat Dembélé niet kan voorspellen, is of zijn club hem wil lossen. Indien niet, moet hij voor de start van de voorbereiding terug naar China. Ook dan is het niet het plan om zelf te gaan voetballen, maar in het slechtste geval is de voormalige international dus nog één jaar officieel ‘profvoetballer’.

Opmerkelijk: de voetbalwereld wuifde Dembélé gisteren op een mooie manier uit. Tottenham maakte een compilatie van zijn mooiste momenten in Londen, Toby Alderweireld noemde hem dan weer de ‘GOAT’, Greatest Of All Time.(pjc)