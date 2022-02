Vandenbroucke neemt twijfels weg: “Op 18 februari overstappen naar code oranje”

“We moeten met twee cijfers rekening houden: de ziekenhuisopnames en de intensieve zorg”, zei Vandenbroucke in De ochtend. Op intensieve zorg is de situatie nu zo dat daar al aan de voorwaarden voor code oranje voldaan wordt. “Dat staat nu op oranje, maar ziekenhuisopnames zijn er nog te veel. Dat cijfer staat nog zwaar in het rood. Gelukkig verwachten we dat het snel gaat verbeteren. We gaan ervan uit dat ook dat tweede cijfer in de tweede helft van februari dichtbij oranje of in oranje zal zitten. Als ik daarnaar kijk, denk ik dat we nu vrijdag kunnen voorstellen om een week later naar code oranje te gaan. Op 18 februari. Met alle versoepelingen die daarbij afgesproken zijn: geen sluitingsuur meer voor cafés en restaurants, in de hele evenementen- en cultuursector soepeler worden qua capaciteit en dat het nachtleven kan opengaan.”

Voorbarig noemt hij het niet. “Bij de barometer kijken we hoe het naar het in de zorg gaat, en we zien toch dat nog heel wat mensen overlijden en in het ziekenhuis belanden. Maar we moeten ook vooruitkijken en zien welke richting het uitgaat. Het is duidelijk dat de ziekenhuiscijfers dalen en ik ga ervan uit dat we in de tweede helft van februari met de twee wijzers in oranje zitten. Dan kunnen we die beslissing nu al voorbereiden. Als het zo loopt, dan kunnen we vrijdag beslissen dat we binnen de week in oranje zitten.”