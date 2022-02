Ook dat nog: Kim Meylemans moet verstek geven voor laatste trainingsrun

Daarop besloot ze om te passen voor haar laatste run op de piste en trok ze naar het olympisch dorp voor een medische check-up. Die heeft voor alle duidelijkheid niets met corona te maken.

Meylemans verblijft momenteel in een aparte quarantainekamer in het olympisch dorp nadat ze bij aankomst in de luchthaven van Peking een positieve coronatest aflegde. Na enkele negatieve testen mocht ze haar quarantainehotel verlaten, intrek nemen in het olympisch dorp en trainen op de officiële piste. Vrijdag begint haar olympische competitie.

Meylemans had er dinsdag een prima trainingsdag opzitten. Ze werd derde en zevende in haar runs.