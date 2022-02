Nieuwe presentator voor ‘The Voice van Vlaanderen’: Aaron Blommaert vervangt Sean Dhondt

Niet Sean Dhondt maar Aaron Blommaert zal het volgende seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ samen met An Lemmens presenteren. De 19-jarige Blommaert nam in 2015 nog deel aan The Voice Kids. Dat schrijft Het laatste nieuws.

De 19-jarige Aaron Blommaert is een duizendpoot. Hij acteert in Familie, presenteert op MNM en zingt in de boyband Bobby. Hij nam de voorbije jaren al meermaals deel aan zangwedstrijden, waaronder The Voice Kids in 2015, en wordt nu de nieuwe sidekick van An Lemmens. Die blijft wel aan boord. Blommaert zal backstage gesprekken hebben met de kandidaten en hen opvangen na hun optredens.

© The Voice Kids

“The Voice Van Vlaanderen is voor mij echt al meteen een van de hoogtepunten van 2022”, reageert Blommaert. “Ik weet hoe het is om kandidaat te zijn, dus probeer ik hen echt gerust te stellen. Het is een grote en fijne show waar je in terechtkomt en waar je af en toe ook vergeet te genieten. Dus dat wordt nu dus mijn topprioriteit: genieten.”

In The Voice van Vlaanderen neemt Blommaert daarmee de rol van sidekick over van Sean Dhondt, die al jarenlang de interviews na de optredens voor zijn rekening nam. Dhondt zelf zou voorlopig geen nieuwe tv-plannen hebben. “Sean zal in de toekomst zeker nog op de VTM-zenders te zien zijn. Het is op dit moment nog te vroeg om daar iets concreet over te zeggen”, reageert VTM in Het laatste nieuws. De zender ontkent dat de vervanging van Dhondt iets te maken heeft met het sextingschandaal van eind 2020. Toen werden naaktbeelden van Dhondt verspreid en liep zijn relatie spaak.

Het nieuwe seizoen van The Voice van Vlaanderen zal dit najaar op tv te zien zijn. Naast een nieuwe presentator werd ook al bekendgemaakt dat er twee nieuwe coaches zullen zijn: Mathieu Terryn van Bazart en Jan Paternoster van The Black Box Revelation nemen plaats naast Natalia en Koen Wauters. Zij nemen de plaats in van Niels Destadsbader - die naar VRT verkast is - en Tourist LeMC.