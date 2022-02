Wim Lybaert werkt aan programma over zijn “grote liefde”

“Het bos is mijn beste vriend, de zee is mijn grote liefde. Ik ben zot van de zee, ik voel me daar altijd op mijn gemak”, vertelde de Bruggeling dinsdagavond aan Sergio Herman in Sergio over de grens op VTM. Behalve een blik achter de schermen van de visvangst, en het hele proces dat daarmee gepaard gaat, zal in dat nieuwe programma ook de mens centraal staan, met verhalen van camaraderie en sterke familiebanden. Wanneer Een jaar op zee – een werktitel, overigens – op tv te zien zal zijn, is evenwel nog niet bekend.(bpr)