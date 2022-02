Coronabesmettingen en opnames dalen, aantal overlijdens wel fors toegenomen

De nieuwe besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames zitten al enige tijd in dalende lijn, maar de overlijdens gaan wel nog fors omhoog. In de zeven dagen van 30 januari tot en met 5 februari waren er elke dag gemiddeld 39 overlijdens, een stijging met 30 procent. Dat blijkt woensdag uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Op dit moment liggen in de Belgische ziekenhuizen nog 4.188 patiënten met en voor Covid-19, een stijging met 2 procent. Op de afdelingen intensieve zorg zijn dat er 431 (+ 4 procent). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de voorbije zeven dagen dus wel gedaald, met 11 procent tot 324.

Het aantal geregistreerde besmettingen daalde in de periode van 30 januari tot en met 5 februari zelfs sterk, met 41 procent, tot gemiddeld 27.298 per dag. Het aantal tests daalde in diezelfde periode met 30 procent, tot goed 78.000 per dag. Exact 39,5 procent testte positief, een daling van 6,1 procent.

Afgelopen vrijdag piekte het aantal overlijdens op 53. Het is van de vierde golf, eind november en begin december, geleden dat voor die parameter nog zulke hoge cijfers werden opgetekend.

Van de volwassen bevolking is 90 procent volledig gevaccineerd. Exact 71 procent heeft een boosterdosis ontvangen van een vaccin.