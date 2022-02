Tongeren domineert eerste kwartier, daarna demonstreert Pelt in BENE-League

Pelt houdt de tweede plaats in de BENE-League vast. De povere prestaties tegen Atomix en Quintus hadden nochtans voor twijfel gezorgd en dat was duidelijk in het eerste kwartier tegen Tongeren.

Overwinningen tegen Visé en Bevo hadden Tongeren niet alleen van de achtste naar de zesde plaats in het klassement geloodst, maar hadden het team vooral veel vertrouwen gegeven. Balvast en vooral geduldig in de opbouw, op het goede moment de versnelling plaatsen en dan netjes het overtal uitspelen op de hoeken waar zowel Di Giacomo en Rodado netjes afwerkten.

Pelt deed veel minder met het balbezit. De solide Tongerse defensie gaf weinig ruimte weg, de kansen die er toch kwamen werden door Vanhove, die in het eerste kwartier acht stops liet noteren, onschadelijk gemaakt. Met de 5-10-tussenstand aan het kwartier was niets mis. Bij Pelt mocht Tasevski opdraven, Deekens kwam voor van Leeuwen. De motor sloeg aan, vooral in de omschakelingen was de thuisploeg baas. Florian Glesner hield de boot nog even af, maar Schoenaker, Falke en Door Vandebeeck tekenden voor de 16-16 aan de rust.

© Sven Dillen

En de honger van Pelt was niet gestild. Kohlen, Falke en Vossen waren verantwoordelijk voor de 19-16 (3’). Tongeren had nog een paar goede momenten, maar het was veel te weinig om de thuisploeg, waar Deekens een hoofdrol opeiste, nog pijn te doen. Al na tien minuten in die tweede helft lag de wedstrijd bij 24-19 in een beslissende plooi. Voor de bezoekers zat er niets anders op dan de schade te beperken. Even liep de achterstand op tot zes doelpunten. Die kloof herleidden de bezoekers nog tot twee eenheden.