Frank Lampard beleeft competitiedebuut in mineur bij Everton, Newcastle wint met 3-1

Frank Lampard heeft een competitiedebuut in mineur beleefd bij Everton op de 24ste speeldag van de Premier League. Newcastle United toonde zich te sterk met 3-1.

De Toffees kwamen nochtans op voorsprong na een eigen doelpunt van Jamaal Lascelles (36’), maar een minuut later hingen de bordjes alweer in evenwicht na een owngoal van Mason Holgate. Ryan Fraser (56’) hield vroeg na de rust de drie punten op St. James’ Park en Kieran Trippier (80’) diepte de marge nog wat verder uit. Everton kampeert maar net boven de gevarenzone in het klassement, op de zestiende plaats met 19 punten. Newcastle volgt een plaats lager met een punt minder.

West Ham klimt naar plaats vier

Tegelijkertijd waren ook West Ham en Watford aan zet. Jarrod Bowen (68’) tekende halverwege de tweede helft voor de enige treffer van de partij. Christian Kabasele bleef op de bank bij de bezoekers. West Ham blijft bovenin meedraaien en prijkt voorlopig op de vierde plaats met 40 punten. Watford verkeert in degradatiegevaar, op de negentiende plaats met 15 punten. (belga)