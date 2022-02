RECONSTRUCTIE. Hoe Jesse (5) alleen in tunnelkoker van Antwerpen-Centraal belandde

Een halfuur nadat de 5-jarige Jesse is ontsnapt aan de aandacht van zijn mama, werd hij aangereden door een trein in de spoortunnel van Antwerpen-Centraal. Die tragische conclusie blijkt uit camerabeelden in het station. Een reconstructie van een dramatische maandagmiddag.

14u: McDonald’s op de De Keyserlei

Jesse, broertje Louis en zijn mama stappen de McDonald’s binnen op de De Keyserlei. Ze gaan naar het toilet op de bovenste verdieping. Op een onbewaakt moment gaat Jesse er alleen vandoor.

© Victoriano Moreno

14.15u: Antwerpen-Centraal

Jesse wandelt onopgemerkt over de De Keyserlei in de richting van het station. Ondanks zijn opvallende rode jas en het feit dat hij helemaal alleen op stap is, merkt niemand de jongen op. Door het goeie weer is het druk op de De Keyserlei. Op de hoek met de Pelikaanstraat steekt Jesse de straat over en wandelt hij het Centraal Station binnen.

© Victoriano Moreno

14.30u: Aangifte

Zijn moeder slaat snel alarm, maar een zoekactie in het restaurant levert niets op. De vrouw gaat naar buiten en vraagt aan voorbijgangers en winkeliers of ze een jongetje met een rode jas hebben gezien. De vrouw klampt een politieman aan en doet aangifte van de onrustwekkende verdwijning. De Antwerpse politie en de spoorwegpolitie kammen met behulp van het cameranetwerk de hele buurt rond het Centraal Station uit. Tevergeefs.

© Victoriano Moreno

14.41u: Aanrijding

Op de opgevraagde camerabeelden zal later te zien zijn dat Jesse, die dol is van roltrappen, in het midden van de overdekte stationshal de twee opeenvolgende roltrappen richting perron 23-24 neemt. Op die verdieping -2 rijdt het doorgaande treinverkeer vanuit Brussel via Antwerpen naar Nederland. Op camerabeelden is de aanrijding te zien. De treinbestuurder is zich niet bewust van de aanrijding en de trein rijdt door richting Nijvel. Pas daar wordt hij geconfronteerd met het nieuws. De man is serieus onder de indruk.

LEES OOK. Parket bevestigt: Jesse (5) kwam om het leven na aanrijding door trein

© Victoriano Moreno

16u: Treinverkeer wordt stilgelegd

Het drama wordt niet opgemerkt door de treinbestuurder, maar de politie vermoedt intussen wel dat de jongen zich in het station bevindt. Spoorwegbeheerder Infrabel wordt, anderhalf uur na de verdwijning, ingelicht en het treinverkeer op de niveaus -1 en -2 worden stilgelegd. “Of er iets is fout gelopen bij de communicatie tussen politie en Infrabel, moet het onderzoek uitwijzen”, zegt woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. “Daar kan en mag ik geen uitspraken over doen.”

© Joris Herregods

16.10u: Lichaam opgemerkt

Luttele minuten later merkt een andere treinbestuurder een lichaam op tussen de sporen in een zogeheten wisselzone op de verdieping -1. Dat is een verboden zone, waar alleen personeel van de NMBS of Infrabel mag komen. Die zone is echter alleen afgebakend met een verbodsbord. Het parket laat weten dat het onderzoek naar de omstandigheden wordt voortgezet. “Als uit de conclusie van het parket blijkt dat we lessen kunnen trekken om dergelijk drama in de toekomst te vermijden, dan gaan we dat natuurlijk zeker doen”, zegt Baeken.

LEES OOK. 5-jarige die stierf in spoortunnel was op familiebezoek in Antwerpen: “Voor zijn klasgenootjes is Jesse nu weg”

© Victoriano Moreno