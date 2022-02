Kunstenaar Jacques Calonne, jongste Cobra-lid, is overleden

Calonne werd geboren in Bergen in 1930. In 1949 sloot hij zich aan bij de Cobra-beweging, die een jaar eerder in Parijs was opgericht door de Belgen Christian Dotremont en Joseph Noiret, de Nederlanders Karel Appel, Constant en Corneille en de Deen Asger Jorn. Calonne was van vele markten thuis. Zo was hij tenor en componeerde hij muziekstukken: van zogenaamde radicale muziek, die geprezen werd door collega-componisten Pierre Boulez en Karlheinz Stockhausen, over filmmuziek tot de interpretatie van oude liedjes. Daarnaast maakte hij naam met zijn aquarellen, maar hij schreef ook romans, gedichten, aforismen en zelfs horoscopen. Hij probeerde nuttelozen objecten uit te vinden. Hij dook tevens in het theater en de film. Zo acteerde hij in prenten van Boris Lehman, Luc de Heusch en Jan Bucquoy.

De uitvaartplechtigheid vindt dinsdag plaats op het kerkhof van Bergen.