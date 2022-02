Twitter lacht zich rot met de tafel van Poetin en Macron in het Kremlin

De Russische en president Vladimir Poetin en zijn Franse evenknie Emmanuel Macron hadden maandagavond in het Kremlin een diplomatiek overleg. Volgens die laatste kan dat wel eens het begin van de dooi van de zeer gespannen relatie tussen Rusland en het Westen inluiden. Maar meer dan de inhoud van het urenlange gesprek, trok de setting waarin die plaatsvond wereldwijd de aandacht. De meterslange tafel in het paleizencomplex in Moskou waar Poetin Macron ontving werd officieel gebruikt als coronamaatregel, maar op sociale media werd er toch vooral lacherig op gereageerd.