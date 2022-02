Alison Van Uytvanck geeft bonus weg en sneuvelt meteen in eerste ronde in Sint-Petersburg

Alison Van Uytvanck (WTA 52) heeft haar partij in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi in het Russische Sint-Petersburg verloren. De Sloveense kwalificatiespeelster Kaja Juvan (WTA 102) keerde nog terug na verlies in de eerste set: 4-6, 6-4 en 6-3.