“Dag start droog, nadien regen en maxima rond 8°C”

Donderdag gaat de dag op de meeste plaatsen in Limburg nog droog van start. Echter nog ruim vóór het middaguur zal het in de meeste regio’s al eens nat worden. Ook namiddag zal er van tijd tot tijd regen vallen. Er wordt gemiddeld zo’n 3 tot 4 liter per vierkante meter berekend maar door lokale buien kan de neerslagsom op sommige plaatsen wel wat hoger oplopen.