Al jaren stuurt Ajax-directeur Marc Overmars (48) grensoverschrijdende berichtjes naar vrouwelijke werknemers. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC. De topclub heeft Overmars intussen aan de deur gezet, maar uit het onderzoek blijkt dat zijn wangedrag al een hele tijd bekend was. “Seksisme zit in de cultuur bij de club”, getuigt een van de vrouwen in het dossier.