‘The Power of the Dog’, een kille western met Benedict Cumberbatch, moet Netflix dit jaar voor het eerst aan de Oscar voor beste film helpen. — © AP

En de Oscar gaat naar … ‘The Power of the Dog’. Of daar heeft het toch alle schijn van. Met twaalf nominaties ligt de Netflix-western in poleposition voor de grootste filmprijzen. Het Belgische ‘Un Monde’ valt uit de race door een film uit Bhutan.