Wat is een Limburgse vlaai en hoe wordt ze gemaakt? Met die vraag trokken we vanochtend naar bakkerij Vangrootloon in Sint-Truiden. Vlaanderen en Nederland vragen de officiële erkenning van Europa voor de Limburgse lekkernij. Bij de Truiense bakkersfamilie die al meer dan honderd jaar actief is, bakken ze de taart al tientallen jaren.