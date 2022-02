Moordverdachte Dean (4) wil uitlevering aan ons land voorkomen: wat als de Nederlandse rechter daarmee instemt?

Een Nederlandse rechter zal zich over twee weken uitspreken over het Belgische verzoek om Dave De Kock (34) over te leveren aan ons land. Als die overlevering er komt, zal de man die verdacht wordt van de ontvoering en de moord van de kleine Dean Verberckmoes (4) waarschijnlijk binnen de tien dagen naar ons land gebracht worden. Maar wat als die rechter in Amsterdam beslist om het Belgische verzoek af te wijzen?