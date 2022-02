Spannende plannen met Valentijn? Dan kan slagroom stiekem ergens in het achterhoofd spelen. Meesterbakker en -patissier Brecht Van Poucke van bakkerij Painture in Oedelem (Beernem) test voor ons tien roomspuitbussen. Hij is heel benieuwd of room uit spuitbussen de concurrentie aankan met traditioneel opgeklopte slagroom.