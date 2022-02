Dit staat er woensdag op het menu op de Winterspelen: broer en zus op de shorttrackpiste, herkansing tussen de slalompoortjes, ijshockey van start

Mikaela Shiffrin, herkansing in de slalom. — © AP

Wij gidsen u door deze Winterspelen. Deze hoogtepunten mag u komende nacht en woensdagvoormiddag in uw agenda zetten.

Op de reuzenslalom liep het mis. Ze wilde haar olympische titel verlengen, maar haar wedstrijd was gedaan na het vijfde poortje. “Ik ga geen energie verspillen met te wenen, ik moet de knop omdraaien”, zei de Amerikaanse wereldtopper Mikaela Shiffrin, tweevoudig olympisch kampioene en zesvoudig wereldkampioene. Dat kan op de slalom, de eerste run gaat van start om 3.15 uur. De topfavoriete is de Slovaakse Petra Vlhova.

IJshockey zonder Amerikaanse sterren, maar met ROC

Voor de liefhebbers: het ijshockey bij de mannen begint, zij het zonder de sterren van de Amerikaanse NHL, die hun spelers niet afstaan wegens coronabeslommeringen. Maar wel met grootmacht Rusland, al mag je hen zo niet noemen omdat Rusland als land nog steeds is geschorst wegens doping. ROC (Russisch Olympisch Comité, zo heet Rusland op deze Spelen) begint eraan tegen Zwitserland om 9.40 uur. Stel dat Rusland, excuseer: ROC, de olympische titel pakt, zal het Russische volkslied niet weerklinken wegens dezelfde reden. Wel een compositie van Tsjaikovski.

De ijshockeyvrouwen zijn al begonnen aan hun competitie, woensdag beginnen de mannen. — © AFP

Na de ‘opwarming’

Na de ‘opwarming’ die behoorlijk goed uitdraaide - een vijfde plaats op de 500m, het beste Belgische olympische shorttrackresultaat ooit - start Hanne Desmet op een afstand die haar in theorie beter moet liggen: de 1.000m. Het is de afstand waarop ze in maart 2021 vicewereldkampioene werd. De kwalificaties starten vanaf 12.44 uur. Als ze doorstoot, vinden de kwartfinales en eventuele halve finales en finale vrijdag plaats.

Voor haar broer, Stijn Desmet, vindt de ‘eindstrijd voor de medailles’ op de 1.500m woensdag plaats, de kwartfinales beginnen vanaf 12 uur. Op de 1.000m werd hij gediskwalificeerd.