De cruisewereld heeft klappen gekregen door corona. Een van de grotere cruiserederijen ter wereld, Genting Hong Kong, is zelfs bankroet nadat het anderhalf miljard euro verlies leed door de pandemie. Haar schepen liggen aan de ketting of blijven onafgewerkt in het dok van de werf liggen. Al zien specialisten in de hele cruisecrisis ook opportuniteiten.