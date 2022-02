Elise Mertens moet dubbelspel laten schieten na schouderblessure bij partner Kudermetova

Elise Mertens moet het dubbelspel op het WTA-tennistoernooi in het Russische Sint-Petersburg (hardcourt/703.580 dollar) noodgedwongen laten schieten door een schouderblessure bij haar partner Veronika Kudermetova. Het duo haalde recent de halve finales op de Australian Open.

Mertens en Kudermetova vormden het topreekshoofd in Rusland en moesten dinsdagavond normaal hun opwachting maken in de eerste ronde/achtste finale tegen de Duitse tandem Vivian Heisen en Julia Lohoff, maar daar stak de blessure van thuisspeelster Kudermetova een stokje voor.

Mertens is wel nog actief in het enkelspeltoernooi. Daarin nam de Hamontse maandag in de eerste ronde de maat van de Française Alize Cornet na een driesetter.