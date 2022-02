Anne Frank en haar imaginaire vriendin Kitty in de animatiefilm ‘Where is Anne Frank’. — © Walking the Dog

BERINGEN

‘Where is Anne Frank’, de geprezen animatiefilm van het Genkse Walking the Dog, speelt woensdag in TheRoxyTheatre in Koersel. Een uitgelezen kans om een van de betere animatiefilms van 2021 mee te pikken.