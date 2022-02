Genkse rapper Grizmo brengt emotioneel verhaal in ‘Taxi Joris’: “Mama eren in muziek”

“Mijn verhaal zal ik altijd vertellen”, zegt Genkse rapper Grizmo (20). Maar dat is best heftig, hoort ook Joris Hessels woensdag in ‘Taxi Joris’ op Canvas. “Toen ik mijn mama vorig jaar verloor, zat ik pas echt diep.”

Steek het op de lage-emissiezone. Wanneer Genkse rapper Grizmo (20) Joris Hessels inschakelt voor een taxirit van de muziekstudio in Antwerpen naar zijn thuis in Zwartberg, blijkt dat omdat zijn papa Antwerpen niet mag binnenrijden. “Hij heeft een oude Mercedes diesel, een Euro 3. Die auto is even oud als mij”, zegt Giuseppe Piredda, artiestennaam Grizmo dus. Engelstalige grimerapper met een finaleplaats in De Nieuwe Lichting van 2021. Maar ook een gast met een heftig verhaal. Hij is verlamd aan zijn linkerarm door een zenuwletsel bij de geboorte, en werd daardoor gepest op school. Vorig jaar verloor hij onverwacht zijn mama Zana, nadat ze getroffen werd door een hersenbloeding. Iets wat hij al een plaats gaf in een emotioneel nummer met dezelfde titel, dat het schopte tot Catch of the Day op radiozender Studio Brussel.

“De pijn is niet meer zo groot, ik heb het een plaats kunnen geven”, zegt de rapper uit Zwartberg Noord. “Dan kan ik er ook zonder probleem over praten. Mede omdat ik nu weer volop met mijn muziek bezig ben. Als je stilligt, nemen je gedachten het over in je hoofd. En die kunnen dan donker zijn, zoals ik rap in het liedje. Dat vertelt wat ik dacht en voelde in die periode, maar het is ook een ode aan mijn mama.”

Luisterend oor

Grizmo in de taxi bij Joris Hessels. — © © VRT

Grizmo’s ouders leefden al langer gescheiden. In de aflevering vertelt hij hoe ze borderline had, en ooit hem en zijn zus onaangekondigd meenam naar haar geboorteland Wit-Rusland. “Toch was er steeds een band met haar. We probeerden haar altijd nog te helpen, mijn vader ook. We brachten haar bijvoorbeeld eten. Want met een leefloontje kan je weinig aanvangen. Ze was trots op mij, deelde al mijn liedjes op sociale media. Het motiveert me om te blijven gaan. Ik moet dit nu voor haar doen.”

Het is dat verhaal wat de programmamakers achter Taxi Joris ook het vertellen waard vonden. En dan is Joris Hessels een uitstekend luisterend oor. “Mijn verhaal zal ik altijd vertellen”, zegt hij. “Maar Joris is iemand die down to earth is, echt chill. Dat maakte het een fijne rit.” Aan het einde van die rit wacht de chauffeur overigens een verrassing: papa Piredda nodigt Hessels mee uit aan tafel. “Het is hier dan ook Limburg, hé”, lacht Grizmo.