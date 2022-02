Vincentius Limburg werkt met zowat 1.100 vrijwilligers. Donderdag zamelden de vrijwilligers in Kuringen (foto) spullen in. — © Serge Minten

Hasselt

In 2021 haalden elke maand 3.899 gezinnen een voedselpakket bij armoedevereniging Vincentius Limburg. Dat aantal was nog nooit zo hoog. “En door de energiecrisis zal het aantal gezinnen in nood alleen maar toenemen.”