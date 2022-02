Huisdieren geëvacueerd bij schouwbrand in Beverlo

De brandweerzones Zuid-West Limburg en Noord-Limburg zijn dinsdagnamiddag omstreeks 15.45 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Schansvijverstraat in Beverlo. De huisdieren in de woning konden door de bewoners worden geëvacueerd. De schade viel mee.

“Bij aankomst bleek het om een schouwbrand te gaan”, zegt kersvers brandweerkapitein Pieter Blommé van brandweerzone Noord-Limburg. “Er bevonden zich nog huisdieren in de woning, een aantal katten en honden, maar die zijn niet in gevaar geweest. Zij werden door de bewoners, die op dat moment thuis waren, zelf geëvacueerd. De bewoners hebben goed gehandeld en zelf al een deel van het vuur geblust met een tuinslang en emmers water. Ter controle werd het plafond opengebroken om te zien of het vuur was overgeslagen. De brand was snel onder controle.”

Er vielen geen gewonden. “We hebben de woning goed verlucht. Nadien mochten de bewoners terug in hun woning.” De straat werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer waardoor er even hinder ontstond. (zb)