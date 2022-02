Rita Ora in ‘Beauty and the Beast’-prequel voor Disney+

Luke Evans en Josh Gad als Gaston en LeFou. — © © Laurie Sparham/The Hollywood A

De Britse popster Rita Ora (31) is toegevoegd aan de cast van de prequel op Beauty and the Beast voor Disney+. In de achtdelige muzikale reeks volgen we de avonturen van personages Gaston (Luke Evans) en LeFou (Josh Gad) enkele jaren voor de gebeurtenissen in de populaire film met Emma Watson als Belle. Ora zal een vluchtelinge spelen met verrassende gaven en een groot geheim. Componist Alan Menken, die de muziek schreef voor de tekenfilm uit 1991 en de film uit 2017, verzorgt opnieuw de soundtrack. De productie van de reeks start in de lente.(nco)