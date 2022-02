Macron bevestigt dat onderhandelingen over vredesakkoord donderdag voortgaan

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag bevestigd dat de onderhandelingen over het vredesakkoord van Minsk donderdag worden voortgezet. Hij heeft dinsdag samengezeten met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski om de aanslepende crisis te bespreken. Maandag ontmoette Macron ook al de Russische president Vladimir Poetin. Donderdag volgen dus gesprekken binnen het Normandië-formaat, met Frankrijk en Duitsland als bemiddelaars.

Volgens Macron is het vredesakkoord de enige duurzame oplossing en vormt het de beste bescherming voor de territoriale integriteit van Oekraïne. Na zijn dubbelbezoek aan Moskou en Kiev gaf hij aan te geloven in “concrete oplossingen” die kunnen leiden tot een ontmanteling van de crisis. Maar om een dergelijke de-escalatie te bereiken, is een nieuwe, gemeenschappelijke veiligheidsarchitectuur voor Europa nodig, aldus Macron.

Ook Zelenski reageerde positief op de onderhandelingen. “Vandaag hebben we gesprekken gehouden die qua inhoud zeer rijk en - naar mijn mening - zeer productief waren.” Hij gaf geen details over het vredesplan maar zei wel snel een topontmoeting binnen het Normandië-formaat te verwachten. Eind januari kwamen vertegenwoordigers van de vier landen ook al samen in Parijs.

Maandag bezocht Macron Poetin als eerste westerse leider sinds het begin van de crisis. De Franse president heeft naar eigen zeggen Rusland “concrete veiligheidsgaranties” aangeboden, zonder deze te concretiseren. En Poetin heeft gezegd dat zijn regering er alles aan zal doen om te proberen een compromis te vinden waarmee iedereen kan leven. Dinsdagavond ziet Macron de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn. Die’ is net teruggekeerd van een diplomatieke reis naar Washington.