KV Loksbergen realiseert een straffe transfer met de komst van Jelle Rykx

Jelle Rykx (29) is een ervaren speler die op dit moment uitkomt voor KMD Halen. Hij komt uit de jeugdopleiding van KRC Genk. Op de elfde speeldag tijdens het seizoen 2011-2012 maakte Jelle zijn debuut in het eerste elftal van Lommel United als invaller. Jelle past als Halenaar perfect in de visie van KV Loksbergen om jonge spelers te begeleiden. Deze transfer toont tevens de ambitie van de club om verdere stappen te zetten.