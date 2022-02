Joyce De Troch en Dennis Black Magic in de clinch na mislukte samenwerking: “Natuurlijk maakten wij porno”

Het gonst van de geruchten dat Joyce De Troch (47) haar brood verdient in de porno-industrie, maar in Dag Allemaal ontkent de ex-presentatrice stellig. “Ik heb niets met porno te maken”, stelt ze. Dennis Black Magic en glamourmodel Helena Catoir beweren iets anders.

Helena Catoir, een 22-jarig naaktmodel uit Asse, deelde begin deze maand een video op Instagram waarin ze vertelt dat een fotograaf haar een shoot in Playboy beloofde in ruil voor seks. De jonge vrouw sliep met de man maar de foto’s kwamen er nooit, waarop ze klacht indiende.

Dag Allemaal schrijft dat Catoir in diezelfde video beweert dat de fotograaf in kwestie een medewerker van Joyce De Troch is. De presentatrice is nu pornoproducente, zegt het model, “maar ze wil daar niet voor uitkomen”.

Catoir mailde De Troch over het voorval met ‘haar’ fotograaf. Het antwoord zou allesbehalve begripvol geweest zijn. “Je moet niet zagen over mail, je moet naar de politie stappen”, schreef De Troch.

Mislukte samenwerking

Volgens De Troch liegt Catoir over het voorval in opdracht van Dennis Burkas, beter bekend als Dennis Black Magic, om haar schade toe te brengen. De pornokoning zou boos zijn wegens een mislukte samenwerking die ze net voor de coronacrisis aangingen. De twee richtten samen de bvba Think Black op voor de organisatie van Black Zaturday-feestjes in nachtclub Zuco.

De Troch zette de samenwerking naar eigen zeggen stop toen ze hoorde hoe Burkas omgaat met vrouwen. “Ik schaam mij kapot dat ik ooit met hem in zee ben gegaan”, zegt ze daarover. Over het pornoverhaal is ze stellig: “Voor de duidelijkheid: ik heb liever dat mensen de liefde bedrijven dan dat ze elkaars kop inslaan, maar zelf heb ik níéts met porno te maken.”

Gestolen

Burkas spreekt dat tegen. Volgens hem was Think Black er niet alleen voor de organisatie van feestjes. “Tuurlijk maakten wij met Think Black porno. Wat denk je dat ik doe? Ik ben geen leraar, hè.”

Toen De Troch vertrok bij Think Black, nam ze volgens Burkas al zijn ideeën en concepten mee en begon ze een nieuw bedrijf met een vriendin. Een van die ideeën is Fuckable, een concept om pornofilmpjes van jezelf te laten maken. “Ik zeg niet dat zij nu de nieuwe pornokoningin is, maar ze is wel heel actief achter de schermen en verdient er goed haar geld mee”, aldus Burkas. “Zij is nu zelfs meer actief in de porno dan ik ooit geweest ben.”