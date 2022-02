Lotus doet goede zaken en net daardoor dreigen lege rekken in de supermarkt: “Forse taal? Ik noem dat klare taal”

Dreigen fans van Lotus-koekjes en speculoospasta binnenkort voor lege rekken te staan in hun supermarkt? Zou zomaar eens kunnen, nu de koekjesbakker in de marge van alweer prima jaarresultaten laat weten de sterk gestegen productiekosten te verrekenen. “Als een klant de hogere tarieven niet wil aanvaarden, maken we geen productiecapaciteit voor hem vrij”, zegt topman Jan Boone.