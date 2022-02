Paul Magnette wil e-commerce dan toch niet uitbannen

PS-voorzitter Paul Magnette komt dinsdag in een interview met Sudinfo terug op zijn uitlatingen van daags voordien in Humo. “Laat België maar een land worden zonder e-commerce”, verklaarde Magnette in het magazine. “Er is geen sprake van om alle e-commerce uit te bannen”, verduidelijkt de socialistische voorzitter dinsdag

Magnette legt aan Sudinfo uit dat hij zijn uitspraken in de Vlaamse pers deed als reactie op de “fascinatie” die volgens hem in Vlaanderen leeft voor het Nederlandse model, waar de flexibele arbeidsvoorwaarden in de sector de concurrentie aanwakkeren en de arbeidsomstandigheden en de rechten van de arbeiders ondermijnen.

“Ik zeg tegen de Vlaamse journalisten: nee, we moeten niet flexibel zijn vanwege concurrentie met Nederland. We moeten niet naar beneden bijstellen. Dat is nu al slecht voor het milieu.” Magnette is ook van mening dat een en ander geen werkgelegenheid oplevert, maar die verschuift.

Wat betreft het verdwijnen van de e-commerce zegt de voorzitter: “Neen, daar is natuurlijk geen sprake van. Er is ook geen sprake van om dat te verbieden, maar het is niet het model dat ik verdedig”, aldus Magnette.

In het debat over nachtwerk in de sector, sluit de PS-voorzitter alle arbeid na middernacht uit. “We kunnen praten over avondwerk, maar tot middernacht, niet later.”