Jesse (5) kwam om het leven na aanrijding door trein

De vijfjarige Jesse kwam maandag om het leven na een aanrijding met een trein in de spoortunnel. Dat blijkt uit de camerabeelden. De wetsdokter heeft de doodsoorzaak bevestigd. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht.

Het lichaam van Jesse (5) werd maandagmiddag aangetroffen in de tunnelkoker tussen de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen Berchem. Het was lange tijd onduidelijk hoe het jongetje precies om het leven was gekomen.

Rond 14.15 was Jesse aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt aan de McDonald’s op de De Keyserlei. “Via camerabeelden bleek dat de jongen het Centraal Station inwandelde en via perron 23-24 de tunnelkoker richting Berchem heeft bereikt. Een treinbestuurder heeft het lichaampje dan rond 16.10 uur opgemerkt vlak naast de sporen”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Maandagavond volgde een afstapping door de onderzoeksrechter, de parketmagistraat en het labo. “Uit de analyse van alle mogelijke camerabeelden zijn ook beelden gevonden waarop de aanrijding zelf te zien is en dat situeert zich om 14.41 uur. De aangestelde wetsdokter heeft de doodsoorzaak bevestigd”, aldus Aerts. Het onderzoek naar de omstandigheden wordt verdergezet.

