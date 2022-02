Opnieuw internering gevraagd voor Houthalenaar op rumoerige zitting

Het openbaar ministerie in Hasselt heeft dinsdag de internering gevraagd voor een 29-jarige Houthalenaar voor oudermishandeling. Na een discussie over het eten trapte de verdachte naar de hand van zijn moeder en trok haar pink uit de kom.

In oktober is tegen de man van Kosovaarse afkomst ook al eens de internering uitgesproken. Toen was tussen november 2017 en oktober 2018 zijn vriendin meermaals het slachtoffer. Ze incasseerde trappen, hij vernielde een glazen deur en zette haar autobanden plat. Tegen de uitspraak is beroep aangetekend. In augustus 2019 waren zijn broer en moeder het slachtoffer. De moeder snelde na een vechtpartij met bebloede handen de straat op om hulp te zoeken. Aan haar huisarts vertelde de oudste zoon dat zijn broer drugsverslaafd en gewelddadig was. Het gezin is geen onbekende voor de politie, die er al meermaals moest tussenkomen. Volgens de procureur heeft de drugs een grote invloed op de psychische gezondheid van de dader en dringt een behandeling zoals een internering zich op. “Indien dat volgens de rechtbank niet aan de orde is, vorder ik 12 maanden cel met uitstel op voorwaarde dat de betichte zich laat begeleiden voor zijn psychische problemen.”

Agressieprobleem

De betichte was aanwezig in de rechtbank en barstte meermaals in tranen uit. Ook riepen zijn moeder en broer hem toe dat hij zich moet laten behandelen. Enkele keren moest de rechter de familie aanmanen tot kalmte. De jongeman gaf toe een agressieprobleem te hebben. Daarnaast voegde hij eraan toe het beu te zijn om thuis op te draaien voor allerhande rekeningen die voor andere familieleden bestemd waren. “Ik wil geld voor mezelf opzijzetten om alleen te gaan wonen, maar dat lukt door hen niet. Een slechte jongen ben ik niet.” Zijn advocaat claimde dat de twintiger geen drugs meer gebruikt en vroeg om de internering niet uit te spreken. Vonnis op 15 maart. (GeHo)