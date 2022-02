Jo Lernout begon in 1987 met Pol Hauspie een bedrijf in spraaktechnologie. Het bedrijf was gespecialiseerd in de ontwikkeling van spraakherkenning, maar ging failliet na een rechtszaak wegens fraude. In Don’t worry be happy bezoekt hij samen met zijn gezin het hoofdgebouw. “Hoe vaak zou ik in deze lift gestaan hebben?”, vraagt hij zich nostalgisch af.