Yves Grouwels: “In de jaren zeventig werd niet meer geïnvesteerd in de mijncités, want migranten hadden geen stemrecht en dus hielden de politici weinig rekening met hen.” — © luc daelemans

De kogel is door de kerk: op het einde van het seizoen stopt voetbalclub Sporting Winterslag na twintig jaar in vierde provinciale. “Geloof de roddelaars niet: we zijn niét failliet”, zegt voorzitter Yves Grouwels. Een gesprek over onder meer Jef Ulburghs, KRC Genk-CEO Erik Gerits, Jeff Bezos, caritas en rotzakskes.