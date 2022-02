Bushokje dat plots pal voor huis in Beringen stond weer afgebroken

“Een gedrocht”, zo omschreven Jean-Marie Walthéry en zijn vrouw Agnes het gigantisch bushok dat enkele weken geleden pal voor het raam van hun appartement werd geplaatst in de Graaf van Loonstraat, in het centrum van Beringen. Vanmiddag werd de bushalte alweer afgebroken.

LEES OOK. En dan staat er plots een gigantisch bushok voor je raam: “Het is een gedrocht”

Het bezwaar van Jean-Marie en Agnes vond gehoor, want vanmiddag werd de nieuwe bushalte voor hun huis in Beringen afgebroken. Het idee voor de bushalte was een gevolg van de herinrichting van het centrum.

Vanmiddag werd de bushalte alweer afgebroken — © ZB

Volgens schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V) kwam de oorspronkelijke bushalte daardoor te kort bij het kruispunt met de Koerselsesteenweg. Maar toen hij eind januari zelf een kijkje ging nemen moest ook hij toegeven dat het bushok hier nogal ongelukkig geplaatst werd.

Na wat heen en weer gepraat met de eigenaar en de Lijn werd besloten om de bushalte te behouden, maar het bushokje te vervangen door een eenvoudige haltepaal. Iedereen tevreden.

“Een gedrocht”, zo omschreven Jean-Marie Walthéry en zijn vrouw Agnes het gigantisch bushok dat enkele weken geleden pal voor het raam van hun appartement werd geplaatst

De bushalte aan de overkant van de straat, ter hoogte van een bib, blijft wel staan. (zb)