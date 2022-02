Cannabisplantage met duizend planten in onbewoond huis in Gingelom

Een verdachte melding bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft geleid tot het ontmantelen van een wietplantage in de Beekstraat in Gingelom.

In een onbewoond huis trof de politie zo’n duizend cannabisplanten aan. Een anonieme tip leidde tot dat adres. De tipgever sprak over verdachte toestanden in een huis. Tijdens de huiszoeking van afgelopen maandag troffen de politiediensten een professionele cannabisplantage. Het gerechtelijk labo verrichtte een sporenonderzoek. De civiele bescherming kwam voor de vernietiging van het materiaal en de planten. Het onderzoek is nog bezig. (jcr)