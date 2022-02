Derde goud op rij voor rodel-mama Natalie Geisenberger

Natalie Geisenberger vroeg zich af of ze zich door haar moederschap nog onbevreesd naar beneden zou durven storten op haar kleine slee. Het antwoord is overtuigend ja. — © AP

De Duitse Natalie Geisenberger heeft na 2014 en 2018 voor de derde keer op rij olympisch goud gewonnen in het individueel rodelen. Ze klopte in de slee haar landgenote Anna Berreiter, de Russische Tatyana Ivanova werd derde. Geisenberger werd eind 2020 moeder en sloeg omwille van haar zwangerschap een volledig seizoen over. Maar ze heeft niets aan haar snelheid ingeboet.

Natalie Geisenberger komt op voor atletes die hun sport combineren met moederschap, iets wat in de topsport nog steeds een uitzondering is. Heel wat vrouwen wachten tot na hun carrière om voor kinderen te gaan. Bij mannen is het gebruikelijker om vader te worden tijdens een actieve sportcarrière.

Voor Geisenberger is het haar derde individueel goud, met haar twee gouden medailles in de estafette in 2014 en 2018 erbij, zit ze zelfs aan vijf keer olympisch goud in totaal.