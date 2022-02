Dessel-verdediger Ilkan Cavus is dankzij spierversterkende oefeningen weer klaar voor de topper tegen ex-club Patro. — © Boumediene Belbachir

Tot drie keer toe (!) scheurde Ilkan Cavus zijn voorste kruisband, maar de 25-jarige Maasmechelaar had geen zin meer in een operatie en verkoos een natuurlijke genezing. En kijk, net voor de topper tegen ex-club Patro komt de Dessel-verdediger, die ook een topgamer is, weer helemaal aan de oppervlakte.