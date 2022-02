Oscarnominaties zijn binnen: Netflixfilm ‘The Power Of The Dog’ is koploper

De genomineerden voor de Oscars 2022 zijn bekend. Netflixfilm The Power Of The Dog leidt de lijst met twaalf nominaties, waaronder een in de categorie Beste Film. Belgische inzending Un monde grijpt naast een nominatie in de categorie Beste Buitenlandse Film.

De Netflixfilm The Power Of The Dog kaapte nominaties weg in de belangrijkste categorieën, waaronder Beste Film, Beste Screenplay, Beste Actrice in een Bijrol, Beste Acteur in een Bijrol, Beste Soundtrack en Beste Mannelijke Hoofdrol. Hoofdrolspeler Benedict Cumberbatch werd genomineerd voor zijn vertolking van Phil Burbank, een charismatische maar dominante ranger die allesbehalve tevreden is wanneer zijn broer thuiskomt met een nieuwe vrouw en haar tienerzoon.

Dune tikt af op tien nominaties in totaal, waaronder eveneens eentje in de categorie Beste Film. West Side Story van Steven Spielberg heeft zeven nominaties beet, King Richard volgt met zes. Ook de Disneyfilm Encanto komt voor verschillende grote categorieën in aanmerking, onder andere die voor Beste Animatiefilm, Beste Soundtrack en Beste Song.

Geen Belgische nominatie

Un monde van Laura Wandel stond op de shortlist voor de categorie Beste Internationale Film, maar sleepte geen nominatie in de wacht. De genomineerden in de categorie zijn Drive My Car (Japan), Flee (Denemarken), The Hand of God (Italië), Lunana: A Yak in the Classroom (Butan) en The Worst Person in the World (Noorwegen).

Dit zijn de genomineerden in de belangrijkste categorieën.

Beste Film

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Beste Originele Scenario

Kenneth Branagh, Belfast

Adam McKay & David Sirota, Don’t Look Up

Zach Baylin, King Richard

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Eskil Vogt, Joachim Trier, Worst Person in the World

Beste Regie

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Beste Vrouwelijke Hoofdrol

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penélope Cruz, Parallel Mothers

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Beste Mannelijke Hoofdrol

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, Power of the Dog

Andrew Garfield, Tick, Tick...Boom!

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Beste Actrice in een Bijrol

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Beste Acteur in een Bijrol

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Jesse Plemons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Beste Animatiefilm