Verstrynge en wereldkampioen Wyseure volgen Tormans niet, maar trekken naar Alpecin-Fenix

Zowel Acrog-Balen als Intermarché - Wanty Gobert ontvingen vandaag een schrijven waarin het vertrek van beloften Wyseure en Verstrynge werd aangekondigd. Beide renners hebben nog geen profcontract en kunnen dus makkelijk onder hun huidige verbintenis uit. Zowel Wyseure als Verstrynge gaan dus niet mee met hun huidige sponsor Jan Tormans. Die had eerder aangegeven dat hij aan het eind van het kalenderjaar Intermarché - Wanty Gobert verlaat en met een totaal nieuw project begint onder de vleugels van Patrick Lefevere. Tormans had daar ook graag Wyseure en Verstrynge bij betrokken, vertelde hij zondag nog in de marge van de cross in Lille.

De twee medaillewinnaars worden per 1 maart prof en doen dat bij Alpecin-Fenix, vermoedelijk in het Development Team waar veldrijders als Niels Vandeputte, Mees Hendrikx en straks ook Diether Sweeck zijn in ondergebracht. Voor Tormans en het nieuwe project betekent het vertrek van beide topbeloften een flinke domper op de feestvreugde.

Wat met Quinten Hermans?

Wat er straks met Quinten Hermans en Corné van Kessel zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Beide renners liggen nog onder contract tot eind 2022 bij Intermarché - Wanty Gobert en zullen dan ook het kalenderjaar in die kleuren afwerken. Het Waalse World Tourteam heeft zelf al aangegeven dat het verder wil in het veldrijden maar de kans is reëel dat beide renners - net als de twee beloften deel uitmakend van de portefeuille van Hans van Kasteren - ook andere oorden opzoeken. En ook hier zou Alpecin-Fenix opnieuw de gelukkige zijn. Hermans ambieert ook op de weg het kopmanschap in wedstrijden als bijvoorbeeld de Waalse Pijl, een ambitie die hij onder de vleugels van Patrick Lefevere nooit zou kunnen waarmaken.

Er beweegt dus wel wat in het veldritpeloton. Toon Vandebosch is eind deze maand einde contract bij Pauwels Sauzen - Bingoal maar lijkt op een nieuwe verbintenis te mogen rekenen. De kans dat Laurens Sweeck straks bijtekent voor het kalenderjaar 2023 is dan weer kleiner. Sven Nys wil een van de komende weken antwoord van Toon Aerts (en diens broer Thijs) en Lars van der Haar wiens verbintenis eind dit jaar afloopt. Tegelijk ziet het ernaar uit dat zowel Intermarché - Wanty Gobert als Tormans CX nog op zoek gaan naar bijkomende veldrijders.