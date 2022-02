Nederlanders in cel voor teelt van 9.500 wietplanten in huis in Lommel

In een huis in de Sperwerstraat in Lommel-centrum heeft de politie een cannabisplantage opgemerkt. De ontdekking gebeurde toen agenten bijstand verleenden aan een gerechtsdeurwaarder. De Nederlandse huurder (30) en een plantenverzorger (34) werden opgepakt.

De 34-jarige Nederlander was in de kelder bezig met de verzorging van de cannabisplanten toen de politie en de gerechtsdeurwaarder aanbelden. In het huis waren twee ruimten ingericht voor de teelt van cannabis. De nodige apparatuur was aanwezig om stekjes te laten uitgroeien tot grote planten. In de kweekruimten stonden 750 cannabisplanten en 8.750 cannabisstekken. Dit is een grotere hoeveelheid dan doorgaans wordt aangetroffen in huizen.

Het huis werd gehuurd door een 30-jarige Nederlander. Zowel de huurder als de verzorger werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste hen onder aanhoudingsmandaat en liet hen opsluiten in de gevangenis.

maw