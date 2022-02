Riemst

Maarten Simonis (51) van de Jambrouwerij in Val-Meer is van vele markten thuis. Met een voorliefde voor gezonde producten van eigen bodem maakt hij op ambachtelijke wijze allerlei lekkers in zijn Jambrouwerij. Zijn laatste creatie, een honing-mosterddressing, heeft een internationaal tintje. De honing komt uit Maastricht, de mosterd uit Sint-Truiden.